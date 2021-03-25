В Visa спрогнозировали уход пластиковых карт из России через 10 лет

Глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер в ходе IX ежегодного форума финансовых инноваций заявил, что пластиковые банковские карты через 10 лет скорее всего могут выбыть из обращения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наверное, «пластик» уже точно останется где-то в воспоминаниях людей», — сказал Бернер, ответив на вопрос о том что будет с пластиковыми картами через 10 лет.

По его словам, на сегодняшний день пластик имеет не такое большое значение как раньше. Кроме того, он отметил, что в некоторых крупных банках до 30% клиентов не получают пластиковую карту, пользуясь ее виртуальной версией через смартфон.

«Когда ситуация с пандемией, наконец, улучшится, и люди начнут опять путешествовать – тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что не во всех странах все-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты», — подчеркнул он.

Глава компании также добавил, что за прошедший год уровень бесконтактной оплаты в России вырос на 70%, на данный момент каждая третья транзакция производится с помощью гаджетов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги в России, а станет третьей формой денег.