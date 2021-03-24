Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Об этом сообщается в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы», размещенных на сайте ЦБ.

«Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монет в оборот снизилась до 46%. Учитывая сохранение спроса на монету, Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые ее объемы», — говорится в документе.

Согласно документу, специализированное оборудование уже находится на рынке, однако низкая рентабельность при высокой комиссии для россиян из‑за низкой номинальной стоимости монеты препятствует его распространению.

Ранее заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев рассказал, что конкурс по выбору городов на новые банкноты не проводился, так как Банк России переходит к изображению на бумажных рублях федеральных округов.