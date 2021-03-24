Зеленский приказал национализировать «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации двигателестроительного завода «Мотор Сич», сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины <...> «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», — говорится в указе.

Предприятие «Мотор Сич» стало ареной борьбы между правительством США и китайским капиталом. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в 2019 году подала документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины.

Однако в осенью 2019 года, после ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны специалистами Института оборонного анализа США, на принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. Правительство объявило о национализации производства.

Ранее суд арестовал 100% имущества и акций украинского предприятия «Мотор Сич».