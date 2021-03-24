Мэр Красноярска предложил менять города на купюрах каждые 20 лет
Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил менять изображения городов на российских купюрах каждые 20 лет. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Ранее стало известно, что Центробанк России решил изменить дизайн банкнот к 2025 году. Об этом сообщил замглавы регулятора Михаил Алексеев. В новом варианте дизайна на отдельных купюрах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В последний раз банкнотный ряд обновляли в 2017 году.
Еремин отметил, что образ Красноярска на десятирублевой купюре всегда будет иметь особую ценность, и старые купюры станут настоящей реликвией.
«Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых», — написал красноярский мэр.
По данным РИА «Новости», в мэрии заявили, что не планируют разбирать памятник десятирублевой купюре с изображением Красноярска, установленный на правобережье города.
Ранее в Архангельске предложили изобразить город на десятитысячной купюре.