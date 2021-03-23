ЦБ считает, что существенного увеличения массы наличности в 2021 году не будет

Банк России считает, что в 2021 году не будет существенного роста объема наличных, как это было в 2020-м, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Михаила Алексеева.

«Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик. Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки», — заявил он на пресс-конференции.

Основными факторами изменения количества денежной массы Алексеев назвал скорость выхода из пандемии, темпы восстановления экономики и динамику повышения ставок по вкладам в банках.

«Повышение ставок по депозитам и вкладам, как мы полагаем, будет стимулировать жителей нашей страны возвращать денежные средства, которые были изъяты из вкладов в банках, обратно размещать их для того, чтобы получать процентный доход», — уточнил Алексеев.

Также в Банке России не считают целесообразным выпускать банкноты и монеты более высоких номиналов.

Ранее Банк России утвердил эскиз новой сторублевой банкноты.