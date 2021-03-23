В России обновят дизайн банкнот

Заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев рассказал, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты, на которых будут представлены достопримечательности всех федеральных округов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что банкноты образца 1997 года не модернизировались в течение последних десяти лет, поэтому пришло время «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн».

Так, в 2022 году появятся обновленные сторублевые купюры, в 2023-м — тысячные и пятитысячные, в 2024-м — пятисотрублевые, а в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые.

На лицевой стороне сторублевки сохранится изображение Москвы, а на пятидесятирублевой — Петербурга, однако на оборотной будут представлены достопримечательностей Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На десятирублевой банкноте будет Новосибирск, на пятисотенной — Пятигорск, на тысячерублевой — Нижний Новгород, а на пятитысячной — Екатеринбург.

Оборотные стороны украсят достопримечательностями Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В 2017 году в России появились банкноты номиналом в двести и две тысячи рублей с изображением Крыма и Владивостока. От остальных купюр они отличаются современным дизайном и защитным комплексом.

Ранее глава Гознака оценил необходимость появления банкноты больше 5000 рублей.