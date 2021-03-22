Экономист назвал способ выгодно инвестировать небольшую сумму

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий дал советы частным инвесторам, которые имеют небольшие суммы для вложений. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, в такой ситуации следует уделить внимание готовым решениям в области коллективных инвестиций, например биржевым и открытым паевым инвестиционным фондам.

Эксперт разъяснил, что биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов, в то время как открытые — активно управляемы, в них структура меняется в зависимости от рыночной ситуации.

«В ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паев «на сдачу», когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи», — сказал Русецкий.

Ранее эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной.