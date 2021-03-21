В ЦБ рассказали о плане действий при получении «ошибочного» перевода на карту

Специалисты Центрального банка России рассказали, что делать, если на банковскую карту поступили денежные средства от незнакомца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель ЦБ указал, что человек, который получил якобы случайно отправленные деньги на банковскую карту, может быть невольно вовлечен в мошенническую схему по выманиванию средств клиента или по «отмыванию» денег, заработанных преступным путем.

Если произойдет первый случай, то мошенники, вероятно, попросят гражданина сообщить им реквизиты карты, включая и секретный трехзначный код. При помощи полученных данных они снимут с карты все его средства.

Второй случай подразумевает самостоятельный перевод клиентом денег, который он получил «по ошибке» на карту. Так злоумышленники проводят «отмывание» незаконно полученных средств.

Также эксперты порекомендовали самостоятельно не возвращать деньги, полученные от незнакомца. В противном случае может оказаться так, что гражданин невольно станет соучастником преступной схемы.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — сказал представитель ЦБ.

Также в Центробанке настоятельно не рекомендуют тратить деньги, которые были получены от незнакомцев. Как указали в регуляторе, такое действие может быть расценено как преступление.

Ранее эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс банковской карты россиянина.