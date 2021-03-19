Центробанк назвал критерии для регионов, где могут продлить льготную ипотеку. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же, как и набор регионов», — сказала она.

По ее словам, программа должна продолжиться в регионах, где не было зафиксировано негативных эффектов, включая понижение доступности жилья, разгона цен и предпосылок пузыря.

В то же время Набиуллина отметила, что если льготная ипотека будет продлена, то не более чем до конца текущего года.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.

До этого сообщалось, что программу льготной ипотеки планируют продлить на Алтае, в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях.