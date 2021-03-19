ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

Центробанк (ЦБ) повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Повышение произошло впервые с 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.

Последний раз ЦБ менял ключевую ставку в июле 2020 года — повысив ее до 4,25%. После этого в сентябре, октябре, декабре и в феврале ЦБ оставлял ключевую ставку неизменной.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщал, что до конца нынешнего года Банк России может поднять ключевую ставку на 125 базисных пунктов, до 5,5% или до 6%.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о сроках повышения ключевой ставки до 5-6%.