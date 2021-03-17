Минфин заявил, что Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что РФ профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Тем не менее, если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», — сказал министр.

Кроме того, по его словам, появится возможность заключения договоренности с Банком России о предоставлении ликвидности финансовым институтам и коммерческим банкам.

«Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам», — добавил Силуанов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что санкции на российский госдолг ударят по западным инвесторам, но существенно не повлияют на финансовое состояние России. Также он отметил, что в последний год постоянно обсуждается введение новых санкций.