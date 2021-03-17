Зарплатные ожидания россиян после снятия ограничений выросли почти вдвое

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать ежемесячно 107 тыс. рублей, это на 44% больше по сравнению с июнем 2020 года, когда в России сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

Соответствующее исследование проводилось в марте 2021 года, в нем приняли участие свыше 4 тыс. человек из всех регионов России.

Отмечается, что жители Москвы в среднем хотели бы каждый месяц получать 118 тыс. руб. в месяц, Санкт-Петербурга — 102 тыс. руб.

Коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий считает, что предпочтения россиян изменились по мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний после локдауна.

Согласно опросу сервиса, сделанному в июне 2020 года, после снятия ряда ограничений по коронавирусу россияне хотели бы зарабатывать в среднем 74 тыс. руб. в месяц. В Москве нацеливались на сумму в 82 тыс. руб., в Петербурге — на 72 тыс. руб. Лишь 21% респондентов желали зарплату в более чем 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что 76% россиян хотя бы раз в жизни заработную плату выплачивали с задержкой, 24% граждан с такой проблемой не сталкивались.