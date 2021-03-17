Курсы доллара и евро растут на открытии торгов
Ника Пикекатлет
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Валютные котировки растут на фоне открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 7.05 мск, курс доллара расчетами на «завтра» показал рост на 13 копеек — до 72,98 рубля.
При этом курс евро поднимался на 10 копеек, до 86,85 рубля.
Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent составила $68,25 за баррель, отметив снижение на 0,2%.
Ранее Центробанк понизил курс доллара до 72,96 рубля.
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