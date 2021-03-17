Курсы доллара и евро растут на открытии торгов

Валютные котировки растут на фоне открытия торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.05 мск, курс доллара расчетами на «завтра» показал рост на 13 копеек — до 72,98 рубля.

При этом курс евро поднимался на 10 копеек, до 86,85 рубля.

Кроме того, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent составила $68,25 за баррель, отметив снижение на 0,2%.

Ранее Центробанк понизил курс доллара до 72,96 рубля.