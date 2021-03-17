Налоговым органам предоставили расширенный доступ к банковской тайне

Сотрудники налоговых органов России будут иметь расширенный доступ к банковской тайне граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная инициатива вступает в силу со среды, 17 марта.

Налоговые органы теперь смогут направлять соответствующие заявления в банковские организации, которые обязаны предоставить в ответ пакет из следующих документов: копии паспортов клиентов, копии договора на открытие и закрытие счета, копии доверенностей на использование денежных средств, а также копии образцов подписей и оттиска печатей.

Также банковские организации должны направить налоговикам информацию о представителях клиента, бенефициарных владельцах, а также выгодоприобретателях, в том числе информацию в данные по отдельным операциям.

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева подчеркнула, что до этого сотрудники налоговых органов могли получать информацию, которая относится к банковской тайне только в рамках проверок.