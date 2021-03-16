Рестораторы усмотрели риск роста цен в запрете на пластиковую посуду и трубочки

Представители ресторанного бизнеса считают, что запрет на пластиковую посуду и трубочки повлечет за собой значительный рост цен. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал «Газете.Ru», что это может привести к потере клиентов.

«Сегодня при наличии этих заводов, которые делают, например, пластиковые трубочки, стоимость их минимальна, это удобно, потому что покупательская способность населения падает. Мы видим, что цены блюд в ресторанах растут, а в этом случае посетителей становится меньше. Любые вещи, связанные с экологичностью, они сегодня повысят цены, получается, что вся история отразится на потребителе. Значит, потребитель начнет меньше ходить по заведениям, меньше будут зарабатывать предприятия, сложнее им будет платить налоги. К этому многие страны шли очень долго, нельзя вот так просто сказать, что с завтрашнего дня, например, запретим. Налажены сегодня сбор и сортировка пластика, а вот что тогда будет с этими заводами?» – отметил Игорь Бухаров.

Согласна с ним владелица сети кафе «АндерСон» и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она отметила, что переход на экологичные материалы уже начался, хотя и продвигается медленно. Предприниматель предположила, что субсидии для экологичных производств помогли бы избежать больших издержек в сфере общепита и роста цен.

«Этот тренд уже начался какое-то время назад, кто-то на макаронины переходил, кто-то на бумажные трубочки, кто-то их в принципе убирал. Не надо действовать запретом, надо попробовать, может, какие-то субсидии ввести для тех производств, которые бы стали делать какие-то альтернативные трубочки и одноразовую посуду. Она достаточно дорогая, может, лучше было бы сначала сделать ее более доступной, потому что сфера общепита сейчас не в том состоянии, чтобы тратить в 2 раза больше денег, переходя с пластика на альтернативу. Это все равно происходит, но медленнее, чем хотелось бы», – рассказала Татулова.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в стране необходимо ввести запрет на использование неперерабатываемых материалов. К таким материалам отнесли неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, а также коктейльные пластиковые трубочки.