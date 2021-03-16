Центробанк понизил курс доллара до 72,96 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 17 марта понизился на 36,56 коп. и составил 86,9852 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара уменьшился на 26,98 коп. и достиг 72,9619 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) сократилась на 31,29 коп, до 79,2724 руб.
Ранее россиянам посоветовали запастись «ослабевшими» евро и долларами.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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