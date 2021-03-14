Финансист предсказал обвал доллара к концу апреля
Финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал укрепление рубля на фоне роста стоимости нефтепродуктов.
«В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», — сказал он «Вечерней Москве».
Эксперт добавил, что доллар в середине апреля достигнет 75-76 рублей, однако к концу месяца его ждет обвал почти до 70-71 рубля.
Кроме того, в апреле ожидается снижение евро до 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля.
Среди факторов, негативно влияющих на курс рубля, Кузнецов выделил западные санкции, вероятность еще более серьезных ограничений, коронавирус и коррективы на фондовых рынках.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что фактический курс рубля не соответствует фундаментальному.