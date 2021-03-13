Цена биткоина превысила $59 тысяч

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Стоимость криптовалюты биткоин обновила исторический рекорд, превысив отметку в $59 тысяч, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 13.29 мск, цена биткоина составила $59363,61.

10 марта криптовалюта превысила отметку в $57 тысяч.