Чиновница определила минимальный уровень зарплаты для молодых ученых

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о возможном введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня есть понимание того, что должен быть определен некий минимальный уровень заработной платы для молодых начинающих ученых, который бы все-таки позволял ребятам входить в эту сферу своей деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую», — отметила она на пресс-конференции, посвященной году науки и технологий в Новосибирской области.

Необходимая величина зарплаты, по ее словам, должна составлять около 17-20 тыс. руб.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с органами исполнительной власти субъектов изучить ситуацию с зарплатами бюджетников и доложить о результатах до 20 апреля.