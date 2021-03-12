Центробанк отозвал лицензии у двух банков

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Центробанк отозвал лицензии у банков «ФорБанк» и «Современные стандарты бизнеса».

Лицензии у кредитных организаций отозваны за нарушение законодательства, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Банк «Современные стандарты бизнеса» занимал 352-е место в банковской системе России, «ФорБанк» — 221-е место.

Ранее Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный стандарт».