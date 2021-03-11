Путин заявил, что решения ОПЕК+ обеспечат мягкий переход мировой экономики к норме

Президент России Владимир Путин заявил, что решения, принятые в рамках ОПЕК+, дают основаться надеяться на мягкий переход мировой экономики к норме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, все-таки дают нам основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным», — сказал он в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава государства отметил, что вице-премьер Александр Новак договорился о благоприятных условиях работы в нефтедобывающей отрасли с постепенным повышением добычи.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ сделала поблажку для России и Казахстана. Прирост разрешенной добычи нефти для России составил 130 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, такое решение было принято из-за того, что России необходимо увеличить объемы переработки на НПЗ.