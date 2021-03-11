Мишустин назвал сроки третьего этапа туристического кешбэка

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о сроках запуска туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что третий этап этой программы может стартовать уже в марте.

По его словам, правительство намерено направить на реализацию данной инициативы 2 млрд руб.

Ранее стало известно, что Ростуризм планировал возобновить в феврале программу туристического кешбэка.