Мишустин назвал сроки третьего этапа туристического кешбэка
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о сроках запуска туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что третий этап этой программы может стартовать уже в марте.
По его словам, правительство намерено направить на реализацию данной инициативы 2 млрд руб.
Ранее стало известно, что Ростуризм планировал возобновить в феврале программу туристического кешбэка.
close