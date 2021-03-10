В Госдуме предложили отменить НДФЛ для граждан с доходом менее 204 тыс. рублей в год

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов внес законопроект об освобождении россиян с доходом ниже 204 тыс. руб. от подоходного налога. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, согласно которой россияне с доходом меньше 17 тыс. руб. в месяц будут освобождены от уплаты подоходного налога. Налог остальных граждан будет зависеть от размера годового дохода.

Согласно документу, ставка 13% останется у тех, кто зарабатывает в год больше 204 тыс. руб. Гражданам с заработком свыше 5 млн депутат предложил увеличить налог до 15%, свыше 10 млн — 1,3 млн руб. а также 25% с суммы, превышающей 10 млн руб. Налог граждан с доходом больше 100 млн руб. в год будет равен 23,8 млн руб. плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн руб.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в России был принят закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год.