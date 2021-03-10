В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты администрации совместно с правительством продолжат рассмотрение вопроса по индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Действительно, вопрос по поручению президента был проработан в кабинете министров и своевременно был доложен президенту, несколько вариантов были сформулированы», — отметил он.

Также пресс-секретарь добавил, что эксперты продолжат обсуждение данного вопроса, чтобы выбрать единственный правильный вариант.

Ранее Матвиенко уточнила сроки начала индексации пенсий работающим пенсионерам.