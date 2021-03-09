Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

Москва возглавила рейтинг российских регионов по числу зафиксированных взяток в прошлом году, рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры России Виктор Балдин в интервью РИА «Новости».

В тройку лидеров вошли также Татарстан и Ставропольский край, в топ-10 – Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

По словам Балдина, меньше всего фактов взяточничества за 2020 год зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Кроме того, в ходе интервью начальник управления Генпрокуратуры назвал профессии-лидеры по мелким взяткам.