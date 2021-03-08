На Украине создадут туристические маршруты для жителей Донбасса

Власти Украины разрабатывают проект, в рамках которого планируется создать туристические маршруты для жителей Донбасса, сообщила глава украинского Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Ее слова приводит РИА «Новости».

Олеськив рассказала, что власти намерены подготовить для жителей неподконтрольных территорий интересные маршруты, «чтобы они посещали украинскую часть, интегрировались и общались».

«Эти временные трудности рано или поздно закончатся, но человеческие взаимоотношения должны оставаться», – подчеркнула глава ведомства.

Ранее в МВД Украины заявили о готовности реализовать «Стратегию деоккупации Донбасса».