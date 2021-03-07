Ректор РАНХиГС раскрыл условие для роста зарплат в этом году

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау в беседе с «Российской газетой» назвал условие для роста зарплат жителей РФ в 2021 году.

По его словам, при благополучном развитии ситуации с распространением коронавируса население ждет продолжение постепенного роста зарплат.

Эксперт отметил, что в прошлом году россияне стали получать больше, хотя рост зарплат был небольшим.

Мау также заявил, что уровень безработицы может вернуться к докризисным 4,7%.

Кроме того, cпециалист добавил, что в России, в отличие от многих развитых государств, отсутствует проблема безработицы среди молодежи из-за демографических особенностей страны.

Ранее сообщалось, что в 2020 году выросли реальные зарплаты россиян.