Байден заявил, что пакет стимулирующих мер поможет США конкурировать с КНР
Антон Демидов
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Президент США Джо Байден считает, что принятый Сенатом Конгресса США пакет стимулирующих экономику мер, поможет стране обойти Китай и другие государства по экономическим показателям, передает ТАСС.
По его словам, американские власти ожидают создания шести млн рабочих мест. «План поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», — заявил Байден.
Ранее сенаторы США утвердили стимулирующий экономику пакет мер на $1,9 трлн.
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