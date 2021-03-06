В Кремле опровергли данные о возможном повышении пенсионного возраста в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года, передает «Интерфакс».

«Это — ошибочное утверждение», — сказал помощник президента, комментируя соответствующее заявление Рашкина.

В субботу, 6 февраля, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с Ura.ru утверждал, что в России не ограничатся однократным поднятием пенсионного возраста, и после сентября 2021 года якобы последует новое увеличение.

На этой неделе в кабмине РФ не поддержали проект о снижении пенсионного возраста.