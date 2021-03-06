Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры

Специалист по налогообложению компании «Авахо» Станислав Манжиевский рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» при продаже квартиры. Об этом пишет «Российская газета».

В России с 1 января 2021 года доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%.

По словам эксперта, доходы от продажи имущества за исключением ценных бумаг облагаются налогом по ставке 13%. При этом каких-либо ограничений для этих сумм не установлено.

Вовсе не придется платить налог продавцу имущества, если он владел им несколько нет. Для освобождения от НДФЛ минимальный срок владения недвижимостью три года с момента покупки, если квартира является единственным жильем или досталась в результате приватизации, по наследству, по дарственной от близкого родственника или договору пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях для продажи квартиры без налога нужно будт ждать пять лет.