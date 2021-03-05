Трамп продает особняк на берегу океана за $49 млн

Зарегистрированная на бывшего президента США Дональда Трампа компания выставила на продажу особняк на берегу океана в штате Флорида за $49 млн. Об этом сообщает New York Post.

Дом расположен в курортном городе Палм-Бич. Поместье находится недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где сейчас проживает и он сам. Отмечается, что будущий хозяин особняка получит полное членство в гольф-клубе бывшего президента.

Площадь двухэтажного особняка составляет около 3 185 квадратных метров, в нем есть восемь спален, девять ванных комнат, библиотека, гостиная, застекленная терраса. Здание было построено в 1956 году, однако в нем проводили современный ремонт.

Главная особенность дома — панорамная терраса, с которой открывается вид на океан и безлюдный пляж.

Ранее сообщалось, что неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за $140 млн, участок когда-то принадлежал Трампу.