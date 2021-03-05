Китай выделит более $24 млрд для ликвидации бедности

Правительство Китая в текущем году выделит 156,1 млрд юаней ($24,05 млрд) на развитие социальных программ по ликвидации бедности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета КНР, распространенный перед началом ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В документе говорится, что власти страны продолжат усилия консолидации и расширению прогресса по борьбе с бедностью за счет восстановления активности в сельской местности. Отмечается, что будут обеспечены стабильность финансовой поддержки и объем государственных фондов.

Выделенные правительством средства будут направлены в фонд возрождения сельской местности (в прошлом — фонд по ликвидации бедности).

В проекте также указано, что выделяемая сумма на 10 млрд юаней больше, чем в 2020 году, а само финансирование будет в первую очередь направлено в районы, которые сталкиваются с трудностями в закреплении достигнутого прогресса в избавлении от бедности.

25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью преодолел бедность, почти 100 млн жителей выведены из состояния нищеты.