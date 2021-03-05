В Госдуме задумались о предоставлении пенсионерам льготы на ж/д билеты

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева письмо, в котором предложил дать пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования, передает RT.

Парламентарий в своем письме обратил внимание на то, что в настоящее время у определенных категорий граждан существует возможность на льготных условия покупать билеты на поезда дальнего следования. При этом в таких льготных категориях отсутствуют пенсионеры.

Законодатель указал, что у многих из них есть родственники, которые живут в отдаленных регионах, в том числе в других Федеральных округах, и для их посещения гражданам пожилого возраста приходится тратить на железнодорожные билеты туда и обратно сумму, соразмерную своей пенсии или даже превышающую ее.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Минтрансе России допустили, что к 2035 году в общественном транспорте могут ввести бесплатный проезд.