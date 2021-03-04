Новак оценил влияние вакцинации на рынок нефти
Карина Казанцева
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Министр энергетики Александр Новак заявил, что темпы вакцинации превышают распространение коронавируса, что положительно влияет на рынок нефти. Об этом пишет ТАСС.
«Мы видим, что сохранение локдаунов и возникновение определенных логистических трудностей — это есть неопределенности, при этом мы видим и позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темы которой превышают распространение ковида», — отметил Новак.
Ранее Новак оценил ситуацию на рынке нефти.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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