Украина планирует самостоятельно обеспечивать себя газом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к 2025 году страна планирует выйти на полное самообеспечение газом. Об этом пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах благодаря открытию новых месторождений будет возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины - как населения, так и производственных потребителей газа — собственной добычей», — сказал Шмыгаль.

По его словам, «именно в этом» заключается стратегия энергетической независимости. Киев планирует инвестировать 10 млрд гривен ($357 млн) в развитие внутренней добычи газа в ближайшие несколько лет.

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