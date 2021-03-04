Четвертая компания завершила финансирование «Северного потока — 2»

Немецкая компания Uniper завершила финансирование проекта «Северный поток — 2», объявил на онлайн-конференции ее глава Андреас Ширенбек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Объявив о завершении финансирования, данная компания стала четвертой из пяти партнеров, сотрудничавших с «Газпромом» по проекту. На данный момент этого не сделала только французская Engie.

Ширенбег отказался прокомментировать, какую часть из своих обязательств в €950 млн компания направила на финансирование проекта.

«Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали. <...> В будущем выплат не будет», — сказал он.

Ранее National Interest призвал «поставить мат» «Северному потоку — 2».