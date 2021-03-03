Официальный курс евро составил 88,88 рубля

Официальный курс евро на 4 марта уменьшился на 68,84 коп. и составил 88,8768 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 1,0568 руб. и достиг 73,5187 руб.

Бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) упала в цене на 89,11 коп, до 80,4298 руб.

Накануне, 2 марта, сообщалось, что курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля

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