В России появится единый стандарт all inclusive

Ростуризм рассматривает возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе «все включено» (all inclusive). Такое поручение дал ведомству вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Коммерсантъ».

Ростуризм также обязали до 5 марта сообщить, будет ли выгодно включить меры по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

В настоящее время в ведомстве прорабатывают этот вопрос.

Отмечается, что российские отели по-разному понимают систему «все включено». Так, в одних заведениях гостям предлагается пять приемов пищи в день, в других — возможность поесть 24 часа в сутки, в третьих алкогольные напитки включены, а в четвертых нет.

Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен улучшить действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено».