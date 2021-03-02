Арендодатели рассказали, кому никогда не сдадут квартиру

90% московских арендодателей откажут потенциальному арендатору, если он относится к одной из нежелательных категорий. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

Отмечается, что специалисты опросили 270 хозяев квартир. Самыми нежелательными арендаторами оказались иностранцы (29%) и владельцы домашних животных (28%). Также неохотно сдают жилье парам с маленькими детьми (16%) и родителям-одиночкам (14%). Лишь 10% владельцев заявили, что сдадут жилье любому квартиранту.

В то же время аналитики выяснили, что из-за пандемии арендодатели стали лояльнее: до пандемии владельцы одобряли 41% заявок от потенциальных съемщиков, в настоящий момент — 57%.

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