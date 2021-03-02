Песков отказался говорить про встречу ОПЕК+, так как рынок нефти любит тишину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об ожиданиях российской стороны от очередной министерской встречи ОПЕК+, запланированной на 4 марта.

Песков заявил, что встреча готовится, ею занимается вице-премьер Новак.

«Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания и не анонсируем их. Рынок нефти и нефтепродуктов любит тишину», — объяснил Песков.

Ранее Bloomberg написал, что Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+.