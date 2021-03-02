Песков отказался говорить про встречу ОПЕК+, так как рынок нефти любит тишину
Ник Пригоров
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об ожиданиях российской стороны от очередной министерской встречи ОПЕК+, запланированной на 4 марта.
Песков заявил, что встреча готовится, ею занимается вице-премьер Новак.
«Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания и не анонсируем их. Рынок нефти и нефтепродуктов любит тишину», — объяснил Песков.
Ранее Bloomberg написал, что Россия снизила нефтедобычу вопреки договоренностям ОПЕК+.
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