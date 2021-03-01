Глобальный долг вырос до рекордного $281 трлн в 2020 году

Глобальный долг вырос в 2020 году до рекордного $281 трлн — это в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики, сообщают «Известия».

В 2020 году долг увеличился на $24 трлн, такие темпы стали рекордными. Так как в 2019 году он вырос на $10,8 трлн, а в 2018-м только на $3,3 трлн. Около половины суммы пришлось на США, Японию, ЕС, Великобританию и Южную Корею. Страны оказались в долгах из-за трат на борьбу с пандемией коронавируса.

«Совершенно непонятно, как мировая экономика сократит столь непомерный объем заемных средств в будущем без значительных неблагоприятных последствий для экономической активности», — говорится в отчете IIF (Института международных финансов).

«Мир ждут события, схожие с Великой депрессией 20-30-х годов прошлого века», — считает гендиректор группы ВБЦ Семен Теняев.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года общий суверенный государственный долг всех стран достиг 98% мирового ВВП.