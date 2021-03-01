Wintershall Dea поддерживает «Северный поток — 2» после завершения финансирования

Немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea по-прежнему поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что она завершила финансирование проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления, ответственного за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, Тило Виланд.

Он рассказал, что после присоединения Wintershall Dea к данному проекту, компания обязалась предоставить финансирование на сумму до €950 млн.

«К настоящему моменту проектная организация — Nord Stream 2 AG — запросила у нас €730 млн, после чего уведомила нас о том, что на данный момент этих средств достаточно для того, чтобы осуществить проект. Так что в отношении нашей приверженности проекту ничего не изменилось: мы по-прежнему поддерживаем «Северный поток — 2», — сказал Виланд.

Он не уточнил, может ли Wintershall Dea возобновить инвестиции в «Северный поток — 2», если будет получен соответствующий запрос со стороны Nord Stream 2 AG.

На прошлой неделе стало известно, что компания Wintershall Dea завершила финансирование строительства «Северного потока — 2», вложив в проект €730 млн.