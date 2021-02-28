В Германии предложили три условия для завершения «Северного потока – 2»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил три условия для завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом он написал в своей статье для издания Spiegel.

Дипломат напомнил, что на Германию оказывается внешнее давление с целью помешать строительству трубопровода. При этом отказ от реализации проекта является «плохой идеей», так как может спровоцировать Россию на ответ.

«Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе <…> Если Германия сейчас остановит проект трубопровода по политическим мотивам, Россия наверняка почувствует себя вправе принять ответные меры», – отметил Ишингер.

В качестве альтернативы он предложил ввести дополнительные условия для завершения строительства, в частности, поставить эксплуатацию газопровода в зависимость от решений Евросоюза и поведения России.

Для этого, по словам дипломата, требуется выполнение трех шагов.

Во-первых, Берлину следует установить механизм экстренной остановки работы газопровода с допуском к этому механизму Европейского союза.

Во-вторых, Германия могла бы предложить ЕС и США «Евроатлантический энергетический договор», предусматривающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укрепление целостности европейского газового рынка и усиление поддержки Украины. К такому договору может присоединиться и российская сторона, считает Ишингер.

В-третьих, по его мнению, начало работы трубопровода можно связать с выполнением Россией ряда политических условий.

Ранее министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце предупредила, что страна может столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства «Северного потока – 2».