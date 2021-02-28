Карты «Мир» появятся в Apple Pay

Национальная платежная система «Мир» предоставит возможность добавлять свои карты в сервис безналичной оплаты Apple Pay, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень, направленный кредитным организациям.

«Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС (организация запрещена в России) «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay», – указано в бюллетене.

По данным РБК, возможность добавлять карты в Apple Pay появится у банков 27 апреля, при этом кредитные организации сами будут устанавливать сроки, в которые клиенты смогут привязать «Мир» к кошельку Apple.

Представитель платежной системы «Мир» подтвердил, что ведется работа над внедрением сервиса Apple Pay для клиентов, однако отметил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее в России перенесли срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты «Мир».