Эксперт назвал способ получать пенсию в сто тысяч рублей

Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич рассказал, как получать пенсию в сто тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал «360».

По словам Кикевича, самым эффективным способом считаются инвестиции.

«Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства», — сказал эксперт.

Он отметил, что для пенсии в 100 тысяч рублей нужно накопить примерно 15 миллионов рублей. В то же время не так важно, с какой суммы человек начинает инвестировать, потому что время работает на молодых людей, у которых в запасе есть 20-30 лет.

«Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — отметил Кикевич.

Эксперт призвал постоянно пополнять портфель на небольшую сумму. В то же время, по его словам, заработать на бирже несколько миллионов за пару лет удается немногим — нужно нацелиться на долгосрочное инвестирование.

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