Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Карабахе
Екатерина Зайцева
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале строительства международного района в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. Его слова приводит ТАСС.
«Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению», — сказал он.
Алиев добавил, что аэропорт будет сдан в течение этого года. В Баку рассчитывают, что аэропорт введут в эксплуатацию ранней осенью.
Ранее глава Азербайджана принял участие в церемонии закладки фундамента аэропорта в Карабахе.
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