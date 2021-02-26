Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале строительства международного района в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению», — сказал он.

Алиев добавил, что аэропорт будет сдан в течение этого года. В Баку рассчитывают, что аэропорт введут в эксплуатацию ранней осенью.

Ранее глава Азербайджана принял участие в церемонии закладки фундамента аэропорта в Карабахе.