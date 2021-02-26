Доллар и евро теряют к рублю

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Sergei Karpukhin/Reuters

Рубль растет на открытии торгов Мосбиржи.

Так, курс доллара снижается на 12 копеек, до 74,64 руб.

Евро опускается на 23 копейки, до 90,73 руб.