Песков: борьба с бедностью является приоритетом властей РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день в России существуют проблемы с преодолением бедности, но власти не собираются отступать, так как для них тема является приоритетной, сообщает ТАСС.

«Да, не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития и без нее не проходит ни одно послание президента Федеральному собранию. По его словам, работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай смог полностью преодолеть бедность. По его словам, из состояния нищеты были выведены почти 100 млн человек.