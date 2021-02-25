В России стремительно растут долги за ЖКХ

Долги россиян за ЖКХ за время пандемии коронавируса выросли на 55 млрд рублей, общая сумма задолженностей к октябрю 2020 года составила 625 млрд рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой над подсчеты Росстата.

Так, около 276 млрд рублей население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ И ЖСК. За содержание жилого помещения россияне не заплатили 150 млрд рублей, за отопление — 51 млрд, за холодную и горячую воду — 14,9 и 24,9 млрд рублей соответственно. Также долги пришлись на водоотведение — 14,5 млрд, электроэнергию — 12 млрд и газ — 820 тыс. рублей.

Задолженность населения непосредственно ресурсоснабжающим организациям составила 350 млрд рублей.

Как отмечает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, прирост долгов на 55 млрд рублей — это очень большой показатель. По ее словам, часть долгов вообще не будет погашена, так как некоторые ТСЖ и управляющие компании прекратили свою деятельность.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали 15,5 млрд рублей за тепло в 2020 году.