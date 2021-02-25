В Кремле прокомментировали утверждения КНР о полной победе над бедностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Китая о полной победе над бедностью.

«Мы приветствуем успехи китайских партнеров. Китай – большая страна с большим населением, развитие идет планомерно, несмотря на все сложности с постковидным явлением», — сказал представитель Кремля.

Он назвал борьбу с бедностью приоритетной темой, без которой не проходит ни одно послание федеральному собранию.

«Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается. Работа будет продолжаться», — подчеркнул Песков.

Ранее 25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью преодолел бедность, почти 100 млн жителей выведены из состояния нищеты.